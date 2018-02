Aeroporto di Catania, modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione

La rampa Partenze dell’Aeroporto di Catania sarà chiusa al traffico dei mezzi privati e temporaneamente dedicata a tutto il trasporto pubblico su gomma: autobus interprovinciali, Alibus (da/per Catania centro), navetta da/per parcheggio Fontanarossa, servizi charter.

La temporanea modifica alla viabilità – in vigore dal 13 al 28 febbraio - si rende necessaria per consentire la realizzazione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria calendarizzati in questo periodo dell’anno che coincide con la bassa stagione e con una minore affluenza di passeggeri.

Come previsto da un’apposita ordinanza ENAC, potranno avere accesso alla rampa Partenze solo i mezzi di servizio delle forze dell’Ordine, ambulanze, taxi, Ncc (noleggio con conducente) e pullman di dimensioni maggiori di 6,5 metri. L’accesso sarà consentito anche alle auto con passeggeri a ridotta mobilità (PRM) che al piano Partenze trovano i totem dedicati per chiamare l’assistenza specializzata.

Modifiche temporanee anche agli Arrivi, dove non sarà possibile il transito di autobus, camion e mezzi pesanti. Invariata la collocazione delle biglietterie per i bus interprovinciali, mente il Terminal Bus – come annunciato - sarà trasferito sulla rampa Partenze.

Gli accompagnatori dei passeggeri in partenza avranno a disposizione i parcheggi SAC vicinissimi al terminal e con i primi 10 minuti gratuiti. Scaricati i bagagli dai mezzi privati, i passeggeri potranno come di consueto accedere all’aerostazione dal piano Arrivi (piano terra) e raggiungere il piano Partenze attraverso ascensore e scale mobili.

La nuova viabilità sarà segnalata da appositi cartelli e presidiata da agenti della Polizia Municipale e addetti SAC Service.