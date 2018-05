"Abbasso la pressione!". Prima giornata per il controllo dell’ipertensione

Sono 6000 le farmacie sul territorio nazionale che hanno aderito alla prima campagna nazionale per il controllo dell’ipertensione, “Abbasso la pressione!”. Obiettivo della campagna è sensibilizzare i cittadini sulla necessità di tenere sotto controllo la pressione e quello di adottare stili di vita sani.

Dal 17 al 20 maggio nelle farmacie che hanno aderito alla prima campagna nazionale per il controllo dell’ipertensione, sarà possibile sottoporsi alla misurazione gratuita della pressione arteriosa. Inoltre, ai cittadini che lo desiderano verrà sottoposto un questionario anonimo, predisposto dalla SIIA-Società italiana dell’Ipertensione Arteriosa. Il risultato del test sarà elaborato in tempo reale così che poi il cittadino potrà ricevere immediatamente indicazioni sulla propria pressione arteriosa e sarà eventualmente invitato a rivolgersi al medico di famiglia o allo specialista.

In Italia oggi la malattia ipertensiva rappresenta il fattore più rilevante di rischio per infarto miocardio e cerebrale, scompenso cardiaco,insufficienza renale cronica e fibrillazione atriale. Inoltre come sostenuto da Claudio Ferri, presidente della SIIA,più del 37% della popolazione italiana adulta è affetta da ipertensione arteriosa ,con percentuali ampiamente superiori nelle fasce più avanzate di età e quasi il 10% tra bambini ed adolescenti che risultano già ipertesi.

Per Marco Cossolo, presidente Federfarma, “Abbasso alla pressione!” è un’importante iniziativa di educazione sanitaria e di prevenzione sul territorio, che sfrutta appieno la rete delle farmacie, confermandone così il ruolo di primo presidio del SSN e dimostrando di poter svolgere un ruolo essenziale nelle campagne di screening e nel contribuire alla raccolta di informazione circa lo stato di salute della popolazione.

“Iniziative come questa mettono l’accento sull’importanza della prevenzione- ha aggiunto Antonio Gaudioso,segretario generale di Cittadinanzattiva- delle malattie cardiovascolari, a partire proprio dal monitoraggio della pressione arteriosa, per questo abbiamo aderito a questa iniziativa patrocinandola”.

La campagna nazionale per il controllo dell’ipertensione,infatti, è realizzata da Federfarma e SIIA, con il contributo non condizionato di Teva e Corman, e il patrocinio di FOFI,Utifar e Cittaadinanzattiva.

I dati raccolti saranno elaborati dal board scientifico e inviai alle Autorità sanitarie che, sulla base di essi, potranno individuare gli interventi sanitari più opportuni per contrastare la patologia e le sue complicanze, riducendo così i costi per la collettività.