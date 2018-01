Fest’Orienta 2018: Open Day al Minutoli Quasimodo Cuppari

L’Istituto d’Istruzione Superiore Minutoli nelle sue tre sedi Minutoli – Quasimodo – Cuppari, in occasione delle iscrizioni degli alunni per il prossimo anno scolastico 2018-19 organizza la manifestazione Fest’Orienta 2018 con cui apre per tre giorni la scuola a tutti i genitori, alunni e visitatori che vogliano conoscere l’offerta formativa, gli indirizzi attivi e tutte le attrezzature laboratoriali, multimediali, sportive e ricreative presenti nelle tre sedi.

In particolare l’ Open Day si svolgerà nei giorni 26 Gennaio dalle ore 16 alle ore 19 e 27 Gennaio dalle ore 10 alle ore 19 nelle sedi Minutoli – dove sono attivi gli indirizzi Costruzioni/Energy Manager e Biotecnologie Sanitarie e Ambientali – e Quasimodo – dove sono attivi gli indirizzi Amministrazione/Management Sportivo e Turistico – e Liceo Scientifico.

Nella sede Cuppari di S.Placido Calonerò dove sono attivi gli indirizzi Agrario, Enologia e Agriturismo, l’Open Day si svolgerà Sabato 27 Gennaio ore 10-19 e Domenica 28 Gennaio ore 9.30 -12.30.

Durante questi giorni e comunque fino al 6 Febbraio – data ultima per le iscrizioni online – rimarrà attivo nelle tre sedi il servizio di orientamento e consulenza per consigliare e supportare le famiglie ed i ragazzi in questa importante scelta per la costruzione del loro futuro professionale.