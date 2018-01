Scuola Pascoli-Crispi, a che punto sono i lavori? Riunione al Comune

Le vacanze stanno per finire e per i genitori della scuola Pascoli-Crispi il ritorno tra i banchi riaccende preoccupazioni e timori. La scuola è rimasta chiusa dopo l’incendio che lo scorso 4 dicembre si è sprigionato da una fotocopiatrice, non sono mancate le tensioni, le riunioni, le polemiche, i disagi. Centinaia di alunni sono rimasti a casa per giorni, grazie alla collaborazione di altri istituti sono state trovate soluzioni tampone per garantire agli alunni le lezioni in altri plessi, ma si sperava che almeno questa pausa natalizia potesse bastare per chiudere definitivamente questo capitolo che ha creato solo problemi e disservizi. Invece a quanto pare ancora non ci sono notizie certe.

Di sicuro c’è che gli assessori Sebastiano Pino e Federico Alagna hanno convocato una riunione aperta anche a tutti i genitori per giovedì 4 alle 10.30 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Ci sarà anche il direttore del Dipartimento Provinciale di Messina di Arpa Sicilia, Antonino Marchese, e insieme incontreranno la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Crispi, Giuseppina Broccio. L’appuntamento, al quale sono invitati i genitori degli alunni interessati, è stato concordato per fornire delucidazioni ed eventuali chiarimenti in merito alla qualità dell’aria all’interno dei locali della scuola. E’ stato questo infatti uno dei punti su cui le famiglie hanno battuto i pugni maggiormente. Temono infatti che i lavori che finora sono stati effettuati all’interno dell’istituto non siano sufficienti a garantire ambienti sani e sicuri ai ragazzi e agli insegnanti. Dunque avevano chiesto l’intervento di Asp o Arpa per certificare la salubrità dei locali.

Intanto la dirigente scolastica già durante queste festività natalizie aveva comunicato che il primo piano dell’edificio Pascoli-Crispi potrà essere nuovamente utilizzato alla ripresa delle attività didattiche a partire dal prossimo 8 gennaio. Quindi, a meno che non saltino fuori altre novità, la Scuola Primaria Crispi riprenderà con le lezioni in via ordinaria e secondo gli orari consueti al I piano dell’edificio.

Si deve decidere per una temporanea allocazione in altre aule dello stesso plesso “Pascoli- Crispi di tre scolaresche di scuola Primaria, essendo in corso lavori di riparazione e pitturazione nelle tre aule del piano terra danneggiate dall’incendio.

La ripresa regolare delle attività̀ didattiche delle classi di Scuola Secondaria I grado al piano terra dell’edificio è subordinata, ovviamente, al completamento dei lavori di ripristino e tinteggiatura disposti dall’Amministrazione Comunale.

Quindi gli interventi non si sono ancora conclusi. Oggi però nell’istituto a lavorare non c’era nessuno, qualche genitore ha provato a capire il motivo per cui non fossero riprese le operazioni, ma si è trovato di fronte al solito scaricabarile tra Istituto e amministrazione comunale.

Ecco perché a questo punto l’incontro di giovedì mattina sarà importante. Un faccia a faccia tra tutti i protagonisti di questa vicenda e un’occasione per mettere al primo punto della discussione la sicurezza degli alunni e il loro diritto a tornare a studiare.

