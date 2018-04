Dalla Cina alla Cosmofarma di Bologna, UniMe in prima linea

L’Università di Messina in prima linea in prestigiosi eventi di carattere internazionale, in tema di crescita imprenditoriale e nuove generazioni: l'ateneo sarà rappresentato dalla Spinoff Science4life all’edizione 2018 della Cosmofarma StartUp Village Exhibition di Bologna. La grande fiera internazionale dedicata all’innovazione, che si terrà a Bologna dal 20 al 22 aprile, sarà una preziosa opportunità di visibilità e interazione anche per la ricerca che ha portato alla costituzione dell’impresa Spinoff Science4Life srl, coordinata dal referente scientifico il prof. Giacomo Dugo. Una partecipazione che nasce dalla volontà da parte di Cosmofarma in partnership con Wellcare, la prima agenzia di marketing e comunicazione specializzata nell’health e beauty care, di fare scouting tra i progetti innovativi di giovani imprenditori e ricercatori, con l’obiettivo di accogliere in fiera nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico. Un’occasione che permetterà di favorire lo scambio di know - how e la collaborazione tra startup e aziende: i migliori progetti dello StartUp Village, infatti, entreranno a far parte dell’Adoption Program, un programma che prevede iniziative di mentoring e di open innovation con le aziende partner del Village.

Un recente esempio di questa proficua collaborazione tra startup e aziende si concretizzerà già il 14 aprile, con l’inizio dei lavori all’interno della China – Italy Science, Technology, and Innovation Week, che vede protagoniste, tra quelle selezionate, anche Digital Green. Il progetto, coordinato dal founder Vincenzo Fracassi (ex studente Unime, vincitore della Start Cup Competition 2017 e tra i primi 4 finalisti al Premio Nazionale per l’Innovazione 2017), ha lo scopo di trasferire nuove tecnologie a servizio della produzione agricola dalla Cina all’Italia e viceversa.