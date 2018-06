Quartieri, si procede con le proclamazioni: ecco tutti i nuovi Consigli

Mentre siamo ormai a ridosso dell’attesissimo ballottaggio che in questi ultimi giorni sta infiammando una campagna elettorale che è destinata a fare scintille fino alla fine, a Palazzo Zanca si lavora ancora per il controllo e la proclamazione dei consigli di circoscrizione. Gli uffici centrali hanno chiuso il lavoro della prima, quarta e quinta circoscrizione per la verifica dei voti di lista, l’attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti nei rispettivi quartieri con i relativi presidenti. Negli altri tre quartieri si attende ancora l’ufficialità anche se il quadro è ben delineato. Vediamo dunque chi saranno i consiglieri di circoscrizione di questa legislatura che inizierà quando le urne consegneranno il nome del prossimo sindaco di Messina. La fotografia che ne emerge vede un centrodestra che è in netta maggioranza in tutte le circoscrizioni, ad eccezione della prima, vede l’ingresso per la prima volta dei 5Stelle in tutti i quartieri, vede tante riconferme per i consiglieri uscenti e vede solo quattro donne elette su 60 membri che andranno a rappresentare i messinesi nei quartieri. Partiamo dunque dalle tre circoscrizioni già proclamate.

I Circoscrizione

Per la prima circoscrizione, dove il lavoro di controllo è stato presieduto dal magistrato Domenico Armaleo è stato proclamato presidente il candidato Giovanni Scopelliti, con 5414 voti. Entrano a far parte del nuovo consiglio della I circoscrizione: Giuseppe Gulletta, candidato presidente del centrodestra non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti così come prevede la legge. Dal centrosinistra per il Pd sono stati eletti Antonino Crupi e Antonino Spuria, Alfredo Manganaro di Sicilia Futura, Maurizio Pietroburgo che militava nella lista del candidato presidente del centrosinistra, Francesco De Luca della lista Antonio Saitta sindaco. Il Movimento 5Stelle porta in consiglio Andrea Merlino. Per l’asse di centrodestra riconferma per Mario Crottogini e Giovanni Culici, della lista Forza Italia.

IV Circoscrizione

Nella quarta circoscrizione, esaminata dal magistrato Letteria Silipigni è stato proclamato presidente il candidato del centrodestra Alberto De Luca, con 9179 voti. Nel nuovo consiglio guadagna un seggio Placido Smedile, candidato presidente non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti così come previsto dalla legge. Un seggio anche per l’ex consigliere e candidato presidente dei 5Stelle Renato Coletta. Per il centrodestra entrano Nicola Lauro della lista di Germanà Insieme x Messina, Debora Buda di #Diventerà Bellissima, Francesco Melita della lista promossa da Maria Fernanda Gervasi, Antonio Giannetto da Forza Italia, Santa Manganaro di Ora Messina, Giuseppe Cucinotta della lista Bramanti sindaco. Solo un altro seggio per il centrosinistra che va a Pietro Caliri del Pd.

V Circoscrizione

La commissione presieduta dal magistrato Fabio Pagana, ha proclamato presidente il candidato del centrodestra Ivan Cutè, con 8651 voti. Anche in questo caso un seggio va al candidato presidente del centrosinistra primo dei non eletti Franco Maria Laimo che ha ottenuto il maggior numero di voti ed almeno il 20% dei voti così come prevede la legge. Un seggio va a Gabriele Rossellini dei 5Stelle. Il centrodestra porta in consiglio Carmelo Manuel Barbaro e Francesco Tavilla di OraMessina, Letterio Fava di Peloro 2023, Giovanni Bucalo di Forza Italia, Lorena Fulco di #Diventerà bellissima. Due seggi per il centrosinistra con Giuseppe Picciotto e Maurizio Gregorio del Pd.

Per le altre tre da Palazzo Zanca si attende la fine del lavoro dell’ufficio centrale, ma le composizioni sono ormai chiare.

II Circoscrizione

Nel secondo quartiere è stato eletto presidente il candidato del centro destra Davide Siracusano che potrà contare su una maggioranza composta da Giuseppe Crimi e Nino Cardia di Forza Italia, Saro Mangano della lista Siracusano presidente e Giuseppe Villari di Insieme x Messina. Un seggio è andato al presidente uscente Nuccio Zullo, primo dei non eletti tra i presidenti in corsa. Insieme a lui per il centrosinistra, entrano in consiglio Giovanni Sentimentale del Pd, Giampiero Terranova della lista Saitta sindaco e Alessio Bartolone che correva con la lista del presidente Zullo. I 5Stelle guadagnano un seggio con Paolo Scivolone.

III Circoscrizione

Nel terzo quartiere ha ottenuto la riconferma l’uscente Lino Cucè che è stato eletto presidente con 11549 voti. Entra in consiglio come primo dei presidenti non eletti Alessandro Cacciotto, candidato del centrosinistra. Insieme a lui anche Giovanni Veneziano della lista Pd e Antonino Sciutteri della lista Saitta sindaco. I 5Stelle portano in consiglio Alessandro Geraci. Il centrodestra guadagna cinque seggi che vanno a Andrea Soffli della lista Cucè presidente, Giovanni Carbone di Ora Messina, Nunzio Signorino di Peloro 2023, Andrea Fria di Fratelli d’Italia e Mario Barresi di Forza Italia.

VI circoscrizione

Anche nella sesta circoscrizione presidenza al centrodestra con Maurizio Mangraviti che avrà nella sua maggioranza Paolo Maggio di Insieme x Messina, Rosario Freni di OraMessina, Saverio Arena di Forza Italia. Entra il consigliere uscente e candidato presidente del centrosinistra primo dei presidenti non eletti Mario Biancuzzo. Per il centrosinistra anche Antonio Lambraio della lista LiberaMe e Massimo Costanzo di Saitta sindaco. Per i 5Stelle Francesca Mancuso.