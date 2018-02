Daniel Pennac incontra il pubblico del Vittorio Emanuele

Il Teatro di Messina ripropone l’appuntamento con gli autori e protagonisti dello spettacolo con l’obiettivo di attivare il dialogo tra artisti, studenti, critici e spettatori. In programma mercoledì 28 febbraio (ore 12), nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele, l’incontro con Daniel Pennac e Florence Cestac, autori e interpreti di Un amore esemplare. Lo spettacolo, in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina dal 27 febbraio all’1 marzo, prodotto da Compagnie Mia/Parigi, Il Funaro/Pistoia, Laila/Napoli in coproduzione con Comicon/Napoli, è un adattamento teatrale di Clara Bauer e Daniel Pennac, tratto dal fumetto Un amore esemplare di Daniel Pennac e Florence Cestac, pubblicato da Feltrinelli editore.

All’incontro moderato dalla giornalista Anna Mallamo, oltre al presidente dell’Ente Luciano Fiorino e alla direttrice artistica della sezione Prosa Simona Celi, prenderanno parte la prof.ssa Maria Catena Ausilia Quattropani, (Associata presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale dell’Università di Messina) e gli attori della compagnia. L’iniziativa, diretta in particolare agli studenti universitari, rientra nell’ambito della convenzione tra l’Università e l’Ente Teatro, che offre tra l’altro a studenti e dipendenti la possibilità di acquistare i tagliandi di ingresso al “Vittorio Emanuele” a prezzi particolarmente vantaggiosi.