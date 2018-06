Primi numeri sul nuovo civico consesso. De Luca e Accorinti senza consiglieri

Se Cateno De Luca verrà eletto sindaco di Messina non avrà nessun consigliere della sua parte. Nessuna delle sue sei liste, infatti, raggiunge la soglia di sbarramento del 5 %. I dati sono ancora parziali, siamo a 130 sezioni su 254 ma solo una lista, "De Luca sindaco di Messina", è vicina, e neanche tanto, al 5 %, fermandosi al momento al 4,16 %. 3,34 % per la lista "La svolta per Messina - De Luca sindaco", mentre le altre non raggiungono neppure il 2 %.

Non ci sarà nessun consigliere comunale neppure delle tre liste a sostegno del sindaco, ora ufficialmente uscente, Renato Accorinti. Una sconfitta su tutti i fronti, non solo per la mancata conferma alla carica di primo cittadino, ma anche per le sue liste a supporto. A ottenere di più è la lista "Renato Accorinti sindaco", che si ferma al momento 4,08 % e non raggiungerà la soglia utile.

Superano la soglia il Movimento 5 Stelle, tre liste a sostegno di Bramanti (Ora Messina, Forza Italia e Bramanti Sindaco) e tre di Saitta (Libera Me, Pdr Sicilia Futura e Pd).

Ancora troppo poche le sezioni scrutinate per i consiglieri. 14 sezioni per il Movimento 5 Stelle (Mangano 30, Sciacca 23, Quartarone 22), 16 sezioni per Ora Messina (D'Angelo 34, Pagano e Rutilio 27, Parisi 26, Buonocore 25), 14 sezioni per Forza Italia (Zante 28, Vaccarino 23, Crifò 19), 15 sezioni per Bramanti sindaco (Sorbello 15, Caruso e Scavello 13, Serra 12), 15 sezioni per Libera Me (Minniti 59, Rizzo 24, Crisafulli 23), 16 sezioni per Pdr Sicilia Futura (De Leo 35, Interdonato 25, Baronello 23), 12 sezioni per Pd (Cardile 19, Calabrò 15, Burrascano e Gioveni 13).