De Domenico, Pd: "No ai tagli indiscriminati al Teatro Vittorio Emanuele"

“La provincia di Messina non può pagare il prezzo dei tagli indiscriminati apportati dal governo regionale alla manovra di stabilità. La riduzione dei fondi destinati al Vittorio Emanuele rischia di incidere pesantemente sul futuro dell’Ente Teatro e su quello dei lavoratori”. Lo dice il parlamentare regionale PD Franco De Domenico

“Se nulla dovesse cambiare - continua - l’ente si troverà con una dotazione che non consentirebbe neppure di coprire gli stipendi dei dipendenti e comprometterebbe il regolare svolgimento delle attività e la possibilità di programmazione del cartellone delle opere e balletti. Ho presentato un emendamento che, aumentando le risorse destinate al Teatro – prosegue - consentirebbe invece il rilancio che l’Ente e la città meritano. La manovra finanziaria deve essere uno strumento di sviluppo e di tutela del lavoro che tenga conto delle esigenze dei territori per questo ho presentato, fra gli altri, anche emendamenti che riguardano il futuro dei lavoratori ex Pumex e la previsione di adeguate risorse per finanziare adeguati interventi di prevenzione sanitaria per le aree ad alto rischio ambientale come quelle della valle del Mela”.