De Luca (M5S): Ok a circolare su stabilizzazione biologi Asp Messina

“In una circolare emanata dall’assessorato alla Salute sulla ricognizione del personale precario dell’Asp di Messina, è stata finalmente inserita anche la figura dei dirigenti biologi assunti dalle Asp con contratto a tempo determinato. Si tratta di una categoria di precari, in un primo momento esclusa, ma in possesso dei requisiti previsti dalla legge Madia per la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Lo rende noto il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca, che nei giorni scorsi aveva sollecitato l’assessorato alla Salute affinché anche i dirigenti biologi precari dell’Asp di Messina, in possesso dei requisiti, venisse stabilizzata.

“Adesso - aggiunge - auspichiamo che l’Asp di Messina proceda entro il primo luglio alle assunzioni a tempo indeterminato. Vigileremo affinché le disposizioni inserite nella circolare, dopo le nostre sollecitazioni in assessorato, vengano rispettate". "Siamo contenti di aver contribuito - conclude - a dare risposte ai tanti lavoratori e alle loro famiglie, che finalmente potranno uscire dal limbo del precariato e guardare al futuro con maggiore serenità e dignità”.