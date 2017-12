Verso Capodanno. A Giostra già si spara sui cartelli stradali

Il viale Giostra, ormai bretella d'imbocco autostradale, sempre più abbandonato al proprio destino. Capodanno si fa sempre più vicino e, per questo motivo, c'è chi è già pronto a festeggiare con un una nuova disciplina sportiva: il tiro al bersaglio alla segnaletica stradale.

Un evento non nuovo in questa porzione di territorio difficile da amministrare ma che trova il proprio culmine nella notte in cui si saluta l'anno vecchio e si da il benvenuto a quello nuovo. La segnaletica, in parte ripristinata in occasione dell’ultima manifestazione contro le mafie, è stata nuovamente presa di mira, con alcuni cartelli segnaletici abbattuti da colpi di arma da fuoco, segno che la notte non si dorme e si spara.

In barba poi alle ordinanze di questi giorni che vietano i falò, ecco già pronta, a bordi dei marciapiedi, la legna che verrà accatastata e poi data a fuoco per dare il benevenuto al 2018.

Solo maggiori controlli da parte degli organi competenti possono mettere la parola fine al degrado che si vive a Giostra, ormai da anni, e che nessuno ha mai risolto.