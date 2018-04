Addio al mercato delle pulci in viale Europa. 5 nuovi box al mercato ittico

Dalla parte bassa di viale Europa dovrà passare la nuova via don Blasco e, quindi, quel vecchio mercatino delle pulci non potrà restarci più. E' già decimato rispetto al passato, sono rimasti appena cinque operatori e per loro è stata trovata una soluzione. Verranno realizzati cinque nuovi box prefabbricati, da posizionare nell'area antistante al mercato ittico, lì dove è in procinto un altro trasferimento, quello del mercato Zaera.

Lo ha deliberato la giunta Accorinti ma l'ultima parola spetterà al Consiglio comunale, che dovrà dare il via libera.

In prospettiva, Messina avrà una nuova strada dal cavalcavia fino al viale Gazzi, un nuovo mercato tra viale Europa e via Cesare Battisti e, subito, il recupero di un altro mercato, tra la via La Farina e la via Alessio Valore. Proprio a quest'incrocio, verrà realizzata una barriera che renderà inaccessibile il passaggio anche a piedi. Dall'altro lato della via Valore, invece, all'incrocio con la via Paolo Savoca, lì dove c'è il parcheggio Cavallotti, verrà installata una sbarra elettronica, che si alzerà per chi vorrà parcheggiare a pagamento davanti al mercato. Una soluzione scelta per evitare di intasare la parte finale di via La Farina, quella nei pressi degli imbarchi per gli aliscafi, lì dove sarebbe stato praticamente certo il parcheggio selvaggio.