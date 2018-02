La denuncia: "Troppe zone della III circoscrizione sono al buio"

Troppe zone al buio. E’ quanto denuncia Emanuele Morabito esponente Pd: “Si rende noto che parecchie zone della III Circoscrizione e numerose zone da Larderia al centro in molte ore della giornata sono al buio per la mancata sostituzione di lampade esauste e per il cedimento di diversi pali, tra l’altro mai rimossi dalla sede stradale. In alcuni casi succede che di giorno ci siano le luci aperte. E’ urgentissimo e indifferibile dare un cambio di rotta ad un servizio di manutenzione ordinaria di pubblica illuminazione molto latente di cui a farne le spese non possono essere i cittadini. Inoltre le famiglie che abitano lungo le strade di Bordonaro sono costrette, sul calare della sera, ad uscire di casa con la torcia elettrica e a correre per raggiungere il proprio mezzo per evitare di essere travolti da qualche veicolo in transito nella strada buia. Succede la stessa cosa anche a Santa Lucia, dove pare che la causa di questi disservizi sia il rimpallo di competenze tra Palazzo Zanca e l’Istituto Autonomo Case Popolari che è il proprietario di questi fabbricati. Il Comune non interviene perché sostiene che lo Iacp debba essere il responsabile anche della manutenzione dell’impianto di luce pubblica, essendosi occupato della loro costruzione e l’Iacp replica che il suo ruolo è quello di costruire case e darle in locazione”