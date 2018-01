Derattizzazione in città: il programma e i numeri utili

Si è concluso il secondo step della campagna di disinfestazione e derattizzazione nelle scuole cittadine di competenza comunale, disposto dal dipartimento Ambiente e Sanità. Sono stati inoltre effettuati interventi di derattizzazione e controllo nei mercati cittadini Zaera, Vascone e S. Orsola posizionando numerosi erogatori all’interno del perimetro delle aree mercatali.

Ultimati tali interventi, si procederà, dando particolare risalto ai villaggi periferici, all’attività di derattizzazione nei punti critici della città, che inizieranno mercoledì 10, con le aree a rischio intorno ai cassonetti di raccolta R.S.U. secondo il programma: mercoledì 10, Villaggio Aldisio; giovedì 11, Giostra; venerdì 12, Gazzi; lunedì 15, Fondo Fucile; martedì 16, Villaggio Santo / Palmara e Rione Ferrovieri; mercoledì 17, area Policlinico; giovedì 18, zona Don Blasco, Maregrosso e S. Ranieri; venerdì 19, Camaro; lunedì 22, zona Giostra; e martedì 23 Ganzirri / Torre Faro.

Eventuali interventi nelle aree diverse da quelle indicate saranno presi in considerazione, previa comunicazione via fax 090/7723326 o per email istituzionale del Comune.