“I diritti sociali al tempo delle migrazioni”, giuristi e storici a confronto all'Università

Giovedì alle ore 9.30, si aprirà presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina, il Convegno “I diritti sociali al tempo delle migrazioni”, nel corso del quale si confronteranno giuristi, storici, sociologi, internazionalisti, politologi, ma anche operatori del settore ed amministratori, su un tema che diviene sempre più pressante per i moderni sistemi di welfare e che vede, in questo momento, coinvolti tutti gli Stati europei alla ricerca di un equilibrio fra esigenze inclusive e vincoli di bilancio. Il fenomeno migratorio ha la caratteristica di rendere evidente il livello di reale democraticità raggiunto dalla società di destinazione dei migranti e l’indagine sui diritti sociali può tornare utile per verificare quanto il principio di eguaglianza contenuto nella nostra Costituzione sia effettivo ed attuale. Il Convegno, che proseguirà anche nella giornata di venerdì 29 giugno, è incardinato all’interno delle varie azioni finanziate dal FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), è organizzato con la collaborazione dell’Accademia dei Pericolanti e dell’Ordine Avvocati di Messina ed è diviso in tre sessioni, coordinate rispettivamente dai proff. Guido Corso, Giovanni Moschella e Francesco Astone.