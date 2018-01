Taormina. Maltempo, si contano i danni. Oggi lavori in via Pirandello

TAORMINA. Si contano i danni del maltempo che nella notte tra mercoledì e ieri ha sferzato, a causa delle forti raffiche, l’intero comprensorio jonico messinese. Il vento ha sdradicato alberi e pali della pubblica illuminazione, creando disagi in diversi punti del territorio comunale. Quelli maggiori in via Pirandello, una delle principali vie di accesso al centro storico, dove l’arteria è rimasta bloccata in seguito alla caduta di un albero, un eucalyptus, che ha ostruito per intero la carreggiata. Questa mattina inizieranno gli interventi per ripristinare la strada. Il terminal degli autobus è stato trasferito temporaneamente nel piazzale del parcheggio Lumbi. Altri problemi si sono registrati al cimitero di via Porta Pasquale, già provato dalla precedente ondata di maltempo, dove si è sdradicato un altro albero e nel piazzale della Madonnina di via Mario e Nicolò Garipoli. Alla Villa comunale, si è sbriciolato un muretto. Un altro danno al parco Giovanni Colonna Duca di Cesarò, che va ad aggiungersi alla delicata e precaria situazione delle torrette, per il cui ripristino il Consiglio comunale ha stanziato 200mila euro.