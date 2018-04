Disagi in piazza Chiesa a Rodia. Le richieste di Biancuzzo

Ho accertato che sulla strada ed esattamente in piazza Chiesa a Rodia alcune buche determinano disagi agli automobilisti in transito. La strada comunale è l’unica che collega il villaggio rivierasco con la strada statale 113 e tutti i mezzi sono costretti a transitarvi forzatamente. Visto che numerosi fedeli partecipano alla celebrazione della Messa e soprattutto gli anziani possono inciampare e cadere a causa delle buche. Chiedo tutti i lavori necessari finalizzati alla risoluzione del problema esistente ed accertato per evitare pericoli alla pubblica e privata incolumità.

In attesa di conoscere stesso mezzo quali iniziative saranno intraprese a scanso di eventuali responsabilità civili e penali che si potrebbero determinare causa mancati interventi.