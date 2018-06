Ultimo giorno di lavori sulla strada Panoramica. Lunghe code in riviera nord

Dovevano concludersi la scorsa settimana ma, causa maltempo, i lavori sono proseguiti fino a oggi. Prevedono lo scerbamento dei cigli e la pulizia dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche lungo la Strada Panoramica dello Stretto.

Brevi tratti di volta in volta per non penalizzare la viabilità. Si inizia alle 6.30 e, nei giorni scorsi, gli interventi si erano conclusi già nella prima parte della mattinata.

Stamane, invece, per la conclusione definitiva, si sono protratti. Era prevista la chiusura della corsia di valle, quella in direzione nord, dal km 4.800 (la rotonda di Guardia) al km 6.200 (la rotonda verso Faro Superiore). A Guardia, quindi, tutti i mezzi erano obbligati a scendere sulla litoranea, così si sono formate lunghe code in entrambe le strade.