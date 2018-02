Discarica in via Primo Molino, dov'è finito l'impianto di videosorveglianza?

L’alveo del torrente in Via Primo Molino, a Bordonaro, viene costantemente utilizzato come discarica di inerti e la discarica crea problemi di viabilità e di sicurezza. L’area si trova nei pressi dell’ingresso di una scuola elementare. Personale qualificato deve periodicamente provvedere a ripulire il sito, l’ultimo intervento è stato effettuato recentemente, ma nei giorni scorsi ignoti sono tornati a depositare serbatoi in amianto. Lo segnala il consigliere comunale Claudio Cardile che chiede all’amministrazione comunale notizie dell’impianto di videosorveglianza che era stato promesso nella zona.