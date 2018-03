S. Teresa. Rischio idraulico nell'Agrò, 136mila euro per progetto esecutivo

S. TERESA DI RIVA. Finanziata la progettazione esecutiva inerente l’intervento di mitigazione del rischio idraulico per il Torrente Agró. Si tratta di 136mila euro, grazie ai quali la struttura commissariale potrà procedere alla redazione del progetto esecutivo per arrivare in tempi brevi all’appalto dei lavori e alla relativa esecuzione al fine di mettere in sicurezza il territorio”. Un’altra bella notizia per la nostra comunità – ha commentato Danilo Lo giudice -. Andiamo avanti, sempre e comunque con grande attenzione verso la nostra comunità. L’aver predisposto gli atti in tempi non sospetti – conclude il sindaco - oggi ci consente di poter procedere con quest’importante intervento di oltre 3 milioni di euro”.