I disturbi del neurosviluppo: conferenza al Policlinico

Mercoledì 28 marzo, alle ore 9 nell'Aula Magna del Padiglione N del Policlinico Universitario "G. Martino", si terrà la conferenza incentrata sui "Disturbi del Neurosviluppo: dalla diagnosi al trattamento riabilitativo", organizzata dall'Associazione Morgana.

Si affronterà tale tematica a tutto tondo, dalla manifestazione clinica nel bambino all'importanza della diagnosi precoce e della terapia riabilitativa, analizzando i disturbi motori, cognitivi e comunicativo-linguistici.

Interverranno:

Prof.ssa Antonella Gagliano, specialista in Neuropsichiatria Infantile, ricercatore presso la Cattedra di Neuropsichiatria Infantile e pediatria dell’Università di Messina con mansioni assistenziali presso l’Azienda Policlinico di Messina e dirigente dell' U.O.C. Darà avvio alla conferenza fornendo un quadro sintomatologico – clinico dei principali disturbi del neurosviluppo sottolineando l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. A seguire la Dott.ssa Carmen Campisi, TNPEE presso l'SSR (Me) spiegherá le fasi della valutazione funzionale. Discuterà poi le generalitá delle fasi dell'intervento riabilitativo in ciascuna delle patologie di interesse della conferenza. Si andrà avanti con Nicola Barbera, presidente di Campus Crescita Auxilium che darà risonanza anche alla metodologia della Pet Therapy di cui si occupa attraverso il suo centro. Per finire Donatella Manna, pedagogista specializzata in DSA, completerà il quadro e chiuderà il cerchio sottolineando l'importanza della sua figura professionale nell'intervento educativo ma anche e soprattutto l'interfaccia tra scuola/famiglia. Infine farà una breve presentazione del suo libro dal titolo "Crescere imparando" in cui vengono affrontati diversi temi tipici dell'età evolutiva, non solo nel bambino affetto da patologie di interesse neuropsichiatrico, ma anche nel normotipico.

Modererà Lavinia Rita Parisi, Senatrice accademica dell'Università degli studi di Messina e studentessa di Medicina.