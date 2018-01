Successo per "Danza e musica oltre le barriere": insieme per l'integrazione

Presso la location dell’Istituto Marino di Mortelle, nell’ambito delle feste natalizie si è tenuto lo spettacolo di solidarietà sociale DANZA E MUSICA OLTRE LE BARRIERE: la serata ha evidenziato un forte impegno sociale da parte di un vasto pubblico presente, alla voce “…tutti INSIEME PER GARANTIRE L’INTEGRAZIONE DEI DIVERSAMENTE ABILI E PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE PERSONE AUTISTICHE…”. Soddisfatto l’ideatore del format, il NON VEDENTE ANDREA LA FAUCI. Anche la decima edizione si è svolta all’insegna della ricerca e della speranza di un futuro migliore per i diversamente abili ed è stato presentato da Melina Trifirò. La serata è stata realizzata grazie al Comune di Messina, al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti “Eduardo Caianiello”, all’Associazione “Bambini Speciali” di Marco Bonanno, ed alla Onlus Carolina (che promuove l’importanza degli interventi assistiti con gli Animali - I.A.A. comunemente chiamati Pet Therapy, finalizzati a migliorare le condizioni e la qualità di vita di persone sane o affette da disabilità o disturbi psicofisici). Il ricavato della serata è stato devoluto all’Associazione LA LINEA CURVA - PERSONE E AUTISMO, che persegue finalità di solidarietà volte al miglioramento della qualità della vita autistica. E’ intervenuto il Sindaco Renato Accorinti che ha sottolineato quanto sia fondamentale la coesione in un gruppo quando si portano avanti progetti così importanti, e soprattutto per la nostra comunità che ha bisogno di lavorare in sinergia per una vera integrazione e inclusione. E’ intervenuto il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Messina, Avv. Vincenzo Ciraolo, che ha ribadito come l’Ordine è sempre pronto a dare supporto alle persone con disabilità. Significativi sono stati l’intervento del Dott. Giovanni Pioggia del CNR (che si occupa di sistemi intelligenti per la riabilitazione dei disturbi dello spettro autistico) che ha illustrato brevemente gli obiettivi di un programma volto a limitare gli effetti dei “deficit” comunicativi, sociali e cognitivi dei soggetti affetti da autismo, attraverso un modello che coniuga ricerca e assistenza, puntando sulle nuove tecnologie, e gli interventi dei presidenti di associazioni Prof. Luca Donato e Sig. Marco Bonanno che hanno manifestato il loro apprezzamento per la lodevole iniziativa di inclusione sociale dei diversamente abili. Successivamente i rappresentanti dell’associazione Onlus Carolina, le signore Maria Gangemi e Mariana Tataru, hanno dato una dimostrazione dal vivo con i cani addestrati, delucidando il pubblico presente sulla Pet Therapy.

La sigla iniziale è stata una canzone scritta da La Fauci, dal titolo il Mio Angelo brano dedicato alla zia Pina Soraci, musicato dal chitarrista Gianluca Rando e cantata da Daniela Rando. Diversi gli artisti che si sono alternati in una serata all’insegna del canto, della danza. Martina Valveri che durante la sua perfomance è stata coreografata splendidamente dalla Scuola DANCE CENTER di Elisabetta Saja; e l’associazione “Sostegno” di Mimmo Italiano, che con i suoi ragazzi diversamente abili ha entusiasmato il pubblico presente con i suoi balli. Quindi, il cantautore popolare siciliano Mimmo Ambriano che ha fatto rivivere le tradizioni folkloristiche siciliane con i suoi canti popolari e la cantante Mary Mazzullo, che ha pur riscosso un grande consenso della platea. Splendido anche l’intervento del poeta Silvio Fucile che ha intrattenuto il pubblico recitando 2 suoi componimenti; e Bellissime anche le performances della scuola di ballo ASD Torre Bianca della Prof.ssa Lilla Pizzi.