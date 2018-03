Domani arriva a Messina "Millennials on the road", la campagna dei giovani del Pd

"Millennials on the road" è un percorso a tappe in giro per l'Italia, cominciato domenica scorsa da Aversa, in provincia di Caserta, dove i giovani andranno in tutti quei luoghi in cui il Pd ha raccolto meno voti per ascoltare i cittadini e capirne i motivi.

Le tappe, che saranno raccontate sul sito www.generazionemillennials.it e sulla pagina Facebook @millennialspd, proseguiranno fino a luglio quando, sulla base delle testimonianze raccolte, i Millennials presenteranno delle proposte al Partito Democratico.



L'appuntamento per la tappa di Messina è a piazza del Popolo, sabato 24 marzo, alle ore 10.00.