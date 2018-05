Domani notte chiuso lo svincolo di Giostra in entrata

Per potere continuare gli interventi, già avviati la scorsa settimana, nell'ambito dei lavori sul viadotto Ritiro, a partire dalle 22 di domani sera fino alle 6 dell'indomani (notte tra venerdì e sabato), lo svincolo di Giostra sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Sabato e domenica, invece, il tratto di tangenziale tra Zafferia e San Filippo sarà parzializzato in entrambe le direzioni per lavori di sostituzione dei conduttori linea 150/kV “Sorgente-Contesse” eseguiti da Terna Rete Italia Spa.