Domani si terrà il secondo congresso dell'Unione Inquilini di Messina presso il Lido Vanisa, a Mortelle, dalle ore 10. In questi anni, la federazione ha lottato per il diritto all'abitare in ogni sua accezione: dal blocco degli sfratti, alle occupazioni di edifici ormai abbandonati per scopo abitativo (Scuola Pietro Donato ed ex Ugo Foscolo); nell'attacco al patrimonio privato chiuso ed abbandonato da anni (ex Caserma San Leone); nelle vertenze congiunte con i diritti dei lavoratori.