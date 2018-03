Torna Onde Sonore: a bordo della Telepass la Pasqua dei bimbi

Saranno i bimbi i protagonisti assoluti dell’edizione pasquale di “Onde sonore” la manifestazione all’insegna della musica e della solidarietà organizzata dal Gruppo Caronte & Tourist a bordo della Telepass. La terza edizione dell’evento, dopo gli appuntamenti di Natale e Carnevale avrà luogo domenica 25 marzo a partire dalle 10 sino alle 19.

A bordo dell’ammiraglia della C&T in navigazione sullo Stretto i più piccoli con le loro famiglie potranno passare una giornata speciale grazie a una festa show ricca di giochi, travestimenti e che culminerà con un dolce dono: l’uovo di Pasqua.

La cifra complessiva degli incassi dei biglietti venduti durante l’evento, raddoppiata dal Gruppo Caronte& Tourist, anche in questa occasione sarà interamente devoluta a “NeMO SUD”, centro clinico di eccellenza per la presa in carico globale di persone con malattie neuromuscolari quali Sla, Sma e le distrofie muscolari. Un team multidisciplinare costruito intorno al paziente che offre servizi d'eccellenza coniugando sapientemente ricerca e assistenza.

Un altro pilastro di una tradizione che si rinnova è lo sponsor etico dell’evento: “Posto Occupato”, iniziativa di sostegno e sensibilizzazione all’emergenza delle donne violate.