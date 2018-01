L’Arcidiocesi celebra la Festa della Pace con la comunità filippina

Un’occasione per riflettere sul tema della pace , ma anche un’occasione di confronto fra culture diverse. Si svolgerà domenica 28 gennaio a partire dalle 10 la Festa della Pace organizzata dall’Arcidiocesi di Messina, l’Azione Cattolica in collaborazione con l’Ufficio Migrantes e la comunità filippina.

Al centro dell’incontro, che si svolgerà presso i locali della Casa di Ospitalità di Collereale, i messaggi che Papa Francesco ha diffuso in occasione della Giornata della Pace del primo gennaio e per la Giornata del Migrante e del Rifugiato. Proprio in queste due occasioni il Santo Padre ha ribadito l’impegno della Chiesa nell’accogliere l’altro. Un impegno concreto che per il Papa si traduce in aiuti e opere di benevolenza.

Accogliere, proteggere, integrare e promuovere sono queste le parole su cui si deve basare l’ impegno dei paesi che ogni giorno si trovano a fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione. Solo garantendo ai migranti e ai rifugiati più possibilità di ingresso sicuro, la difesa dei loro diritti ,tutelando anche quelle che sono le loro diversità si potrà garantire che essi si realizzino come persone.

Proprio sulle parole del Santo Padre si confronteranno il presidente diocesano Barbara Orecchio e il responsabile dell’Ufficio Migrantes, il diacono Santino Torresi a partire dalle ore 10.30. La Festa della Pace proseguirà con attività di gruppo, giochi e momenti di riflessione per adulti e giovani. Alle ore 13.00 è previsto il pranzo con la comunità filippina dove ognuno potrà condividere e offrire la propria pietanza. La giornata si concluderà con la celebrazione eucaristica alle ore 16.30.

Per partecipare è previsto un contributo di 3 euro o di 10 euro per i nuclei familiari composti da quattro persone.