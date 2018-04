Domenica a Villa Dante con "Prenditi cura di ME"

Si rinnova l'appuntamento con "Prenditi cura di ME". L'iniziativa, fortemente voluta dal gruppo organizzativo LovMe Fest, continuerà ad aver luogo presso Villa Dante. Il grande polmone verde cittadino sarà la location che ospiterà la quarta edizione del festival artistico e musicale, il prossimo 2 Giugno. Impegno e volontariato sono la base sulla quale si fonda l'iniziativa giunta al secondo appuntamento. In questa occasione la "pulizia straordinaria" del verde cittadino sarà accompagnata dalla valorizzazione degli spazi recuperati. Domenica 22 Aprile, infatti, la giornata sarà dedicata alle attività per i bambini. L'auspicio del collettivo LovMe Fest è che le famiglie possano tornare a riappropriarsi di un bene comune nel centro cittadino. Le attività e le animazioni per i bambini saranno curati dall'associazione "Animazione Salesiana Animanias Messina". L'invito è esteso ai volontari, alle associazioni ed a tutta la cittadinanza messinese. L'appuntamento è fissato per domenica 22 Aprile alle ore 11:00.