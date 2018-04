Domenico Cambria. Un esempio di lotta e sport da seguire

Domenico Cambia, detto "Don Mico", è una vera istituzione del mondo cilcistico siciliano. Nonostante le sue condizioni motorie, limitate per via di un'incicente in giovane età, non potendo pedalare ha deciso di lottare per lo sport che ha sempre amato, il ciclismo appunto e nella giornata di ieri, presso la sala consiliare del comune di Falcone, ha ricevuto la Medaglia d’oro al Merito sportivo, massima onorificenza della Federazione Ciclistica Italiana.

A rendergli onore sportivi e gente comune. Una sola cosa a lui interessava: valorizzare i propri ragazzi, educandoli alla cultura sportiva, creando prima di uomini e poi, semmai ciclisti. Un fuoriclasse dei dirigenti sportivi e coloro hanno indossato la maglia della gloriosa SS Cambia non hanno voluto mancare alla festa del “Presidentissimo”.

Anche Nibali non ha mancato l'appuntamento, e ha omaggiato la figura di Cambria mediante un messaggio video. Lo Squalo dello Stretto - impegnato in queste settimane alle Classiche delle Ardenne – ha ricordato alcuni episodi della vita ciclistica di Cambia. Il vincitore dell'ultima edizione della Milano Sanremo si è detto rammaricato di non poter essere presente alla premiazione, ma ha promesso di voler testimoniare la propria stima a Cambia non appena sarà libero da impegni agonistici e potrà così essere presente in Sicilia.

Immancabile il discorso del premiato. Breve e conciso con quel “grazie” finale, pronunciato con gli occhi resi lucidi dalle lacrime. Gli occhi di un uomo battagliero e indomito a cui molti, moltissimi oggi hanno voluto a loro modo dire “grazie”.