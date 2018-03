Un appuntamento dedicato alle più importanti figure femminili del paese, quello previsto per oggi a San Filippo del Mela. Una nuova occasione per discutere di tematiche fondamentali, quali il rispetto della donna e la sua importanza nella società, anche in concomitanza con la festività dell'8 marzo.

L'incontro, promosso dal gruppo femminile "Libere e Consapevoli", si svolgerà a alle 18.00 presso i saloni dell'UPCF.