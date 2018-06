Santo Stefano Camastra, arriva il metano. Mille utenti già allacciati

Tanta la soddisfazione, per un traguardo atteso da circa 40 anni. Nel comune di Santo Stefano di Camastra arriva il metano, lo scorso 21 giugno il primo allaccio ufficiale in una casa privata. La nuova rete di metanizzazione, che si snoda per 25 km sull'intero perimetro urbano, alimenterà già nella fase iniziale oltre 1000 utenze tra cittadini, aziende e imprese.

"Si chiude positivamente, dopo decenni di attesa, un altro capitolo di un'attività amministrativa fatta di realizzazioni concrete -Dichiara il sindaco Francesco Re- Questo traguardo è frutto dell'instancabile lavoro di consiglieri ed amministratori della precedente come anche dell’attuale compagine amministrativa locale che, entrambe, ho avuto ed ho l’onore di rappresentare. Un plauso -ha aggiunto- va alla nostra area tecnica e per essa al suo dirigente Franco la Monica a cui è stata demandata, per le competenze di merito dell’amministrazione, la supervisione della fase realizzativa dell’opera . Un ringraziamento anche ai tecnici ed ai dirigenti dell’Italgas".

I lavori hanno avuto una durata complessiva di 28 mesi e sono stati eseguiti dall'impresa Rocco Guerrisi spa, aggiudicataria della gara d'appalto, sotto la direzione tecnica dello studio Trainito. Il costo di attivazione, grazie ad una campagna di attivazione low-cost, è stato di soli 50 euro.

Un risultato significativo, dunque, che dota il comune delle ceramiche di un nuovo servizio che "fornirà energia pulita e a basso costo ai cittadini stefanesi".

Salvatore Di Trapani