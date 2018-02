L'avv.Candido difende il giudice Longo: "Ricorreremo al Tribunale del Riesame"

E' stato rinchiuso nel carcere di Napoli Poggioreale il giudice Giancarlo Longo, accusato di associazione a delinquere, corruzione e falso. Il suo avvocato, il messinese Bonaventura Candido, lamenta di non aver avuto notificato il provvedimento, già sulle agenzie di stampa da ieri mattina.

Per l'avvocato, l'arresto è sproporzionato "tenuto anche conto che il mio assistito, da diversi mesi, è stato trasferito a Napoli (sezione distaccata di Ischia) dove svolge funzioni non più di pubblico ministero ma di giudice dell’esecuzione civile. L’ordinanza è quindi carente dei requisiti di attualità e pericolo di reiterazione di reati. Appena avrò contezza degli atti farò certamente ricorso al Tribunale del riesame ma voglio anche evidenziare che il mio assistito, pochi giorni fa, ha presentato alla Procura di Messina due corpose e circostanziate denunzie sui fatti oggetto del procedimento in questione che, a mio giudizio, avrebbero dovuto essere approfondite prima di chiedere e disporre la misura nei di lui confronti. Certamente nell’interrogatorio di garanzia il giudice Longo offrirà alla valutazione del Gip trancianti elementi a propria difesa e approfondirà i temi delle citate denunzie e da ciò non potrà che emergere una ben diversa ricostruzione degli accadimenti oggetto di contestazione".