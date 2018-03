La neo eletta di Fd'I Ella Bucalo: Pronta per rappresentare Messina

Si prepara ad un nuovo impegno politico la neo deputata della Repubblica nella lista “Fratelli d’Italia”, Carmela Bucalo, meglio conosciuta come Ella, che ha ottenuto il seggio alla camera dei Deputati. “Sono pronta – afferma la Bucalo- a impegnarmi per rappresentare le esigenze del nostro territorio e risolvere le numerose problematiche, ma prima di tutto è doveroso da parte mia ringraziare intanto tutti gli elettori della provincia di Messina ed Enna che hanno votato per Fratelli d’Italia; ringrazio poi il presidente del partito, on. Le Giorgia Meloni, tutti i componenti della lista, l’avvocato Giuseppe Sottile, coordinatore e portavoce provinciale del partito, Chiara Sterrantino, candidata nella lista FDI per “Diventerà bellissima”, e Gaetano Nanì, coordinatore provinciale del partito che insieme a me hanno portato avanti, per tutta la campagna elettorale, il simbolo e il programma di Fratelli d’Italia, e tutti i circoli di FDI”.

“Un ringraziamento particolare- continua la Bucalo- voglio rivolgerlo alla deputazione regionale con Pino Galluzzo, Elvira Amata e Antonio Catalfamo, che con il loro impegno sono stati determinanti per la lista”.

Nei prossimi giorni la neo deputata avvierà le procedure per registrarsi al Parlamento e completare le trafile burocratiche.