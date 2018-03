Il 21 marzo alle ore 09:30 , in occasione della Giornata Mondiale delle Persone con Sindrome di down ( World Down Syndrome Day), l'Associazione Meter & Miles di Saro Visicaro che si occupa di progetti rieducativi per soggetti in situazioni di handicap, promuove presso l'Istituto Comprensivo Manzoni l'incontro dal titolo: DOWN : un futuro contro i pregiudizi.

L'evento sarà curato e coordinato dall'avv. Silvana Paratore , legale impegnato da anni nel volontariato sociale e prevede gli interventi della Dirigente Scolastica Rosalia Schirò, le testimonianze di genitori di ragazzi down ed una performance di Teatro danza a cura di Antonella Gargano con i ragazzi della Meter & Miles Ambra, Vincenzo, Giovanni Miano, Giovanni Barone, Tony, Marco, Lillo e Pietro.

Il tema di quest’anno è “What I bring to my community” (il mio contributo alla società) scelto per dimostrare che le persone con disabilità sono una risorsa importante e possono dare il loro contributo alla comunità