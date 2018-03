Arrestato, in libertà condizionata, uno degli assassini di Graziella Campagna

C'è anche un mafioso condannato per due omicidi, Giovanni Sutera, tra i 4 arrestati nell'inchiesta per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Sutera si trovava in libertà condizionata poiché condannato all'ergastolo per l'omicidio di un gioielliere fiorentino e di una 17enne, Graziella Campagna, uccisa dalla mafia in Sicilia nel 1985. Sutera e il fratello Renato, anche lui arrestato dai Cc, avrebbero preso parte a un'associazione che coltivava in Spagna marijuana da spacciare in Italia. I due risulterebbero anche gestori dal 2012 del caffè Curtatone a Firenze. In manette anche uno spagnolo, arrestato a Tarragona, e un albanese. Per il procuratore capo Giuseppe Creazzo, "due esponenti di Cosa Nostra, avevano acquistato un bar nel centro di Firenze e intanto si dedicavano al traffico di stupefacenti. La vicenda dimostra che occorre controllare se chi riceve i benefici per uscire dal carcere sia effettivamente sulla strada della redenzione; il decorso del tempo non basta". (ANSA)