In amichevole, Camaro forza 7 contro il Torregrotta

E' un Camaro forza 7 quello andato di scena nel pomeriggio all'impianto sportivo "Gangemi" di Torregrotta. Il vero Mattatore della gara è stato Paludetti, autore di una tripletta. Doppietta per Buda, un gol a testa per Mondello e Bakary Dampha, calciatore gambiano aggregato da settimane alla prima squadra. Domani per i neroverdi ultimo allenamento prima delle festività pasquali.

Gara combattuta nella prima frazione con la squadra locale, allenata dal tecnico Borelli, a provarci per prima al 6' con Settinari, che impegna dal limite Mannino. Al 10' risposta del Camaro con la conclusione dalla lunga distanza di Assenzio a spegnersi sul fondo. Alto, invece, il destro al volo di Cappello dal vertice dell'area al termine di un'azione manovrata degli ospiti un minuto più tardi. Al 12' Buda calcia al volo su cross di Mondello, ma il suo sinistro è preda del portiere Vinci. Dall'altra parte al 16' Mamone trova il gol con un bel diagonale destro ma è gioco fermo per la posizione irregolare dell'esterno rossoblu al momento del passaggio di un compagno. Dopo un tentativo centrale di Paludetti e un destro alto di Assenzio, è proprio Paludetti a siglare il gol dello 0-1 al 28' sfruttando un cross basso di Cappello. La risposta del Torregrotta è nel destro alto di Mamone al 32', ben servito da Settineri. Due minuti più tardi Vinci neutralizza il destro potente dal limite di Campo. Pochi istanti dopo altro salvataggio provvidenziale del portiere rossoblu sulla conclusione di Assenzio. Nel finale di frazione, prima Paludetti centra il palo dopo aver conquistato la sfera nell'area di rigore avversaria e poi arrivano il secondo e il terzo gol di giornata: Buda al 44' finalizza su assist di Assenzio; Mondello fa lo stesso due minuti più tardi chiudendo al meglio un contropiede e insaccando su passaggio di Cappello. Il primo tempo si chiude sul 3-0 in favore della squadra ospite.

Nella ripresa Ferrara inserisce i difensori Daniele Morabito, tornato a disposizione dopo il lungo infortunio, e Ivan Cordima, aggregato alla squadra da settimane. All'8' è Dampha a firmare il poker: cross basso di Mondello e tap-in vincente del centrocampista gambiano. All 11' ancora un traversone di Mondello permette al Camaro di trovare la quinta rete, con il tiro di Campo rimpallato addosso a Paludetti prima di varcare la linea di porta. Il Torregrotta, imbottito di juniores nel secondo tempo, subisce il sesto gol al 13', quando Campo serve in area Buda, che a tu per tu non sbaglia piazzando la sfera all'angolo basso con un preciso tiro mancino. Superato il quarto d'ora Morabito lancia sulla sinistra Mondello, che mette in mezzo per l'accorrente Paludetti, bravo a chiudere la tripletta personale e portare il parziale sul 7-0.

Prima dello scadere della fine del tempo sfortunato Morabito che, a pochi passi dalla porta, su assist di Buda, colpisce il palo. Domani per i neroverdi ultima rifinitura prima di congedarsi per le festività pasquali. Giorno otto aprile si ritorna in campo e sarà derby contro il Città di Messina. La gara è prevista alle ore 16.00 presso l'impianto sportivo "Marullo".