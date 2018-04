L'Avola non si presenta e per il Camaro sono playoff senza giocare

La stagione regolare del Camaro si chiude senza giocare: l'undici di Pasquale Ferrara avrebbe dovuto affrontare l'Avola. Come successo contro lo Sporting Adrano, anche questa volta gli avversari dei neroverdi non si presentano costringendo il direttore di gara ad annullare il match. 3-0 a tavolino per il Camaro che quindi, anche con un pò di amaro in bocca, ragiunge l'bbiettivo playoff.

La stagione di Cappello e compagni proseguirà dunque con l'importante e attesa appendice del torneo: nel primo turno della post season la squadra di Ferrara sarà di scena in trasferta sul campo del Sant'Agata secondo in classifica. Si attende solo l'ufficializzazione della data dell'incontro che la Lega ufficializzerà in settimana. Domani al "Marullo" ultima seduta di allenamento.

L'impianto sportivo, sito a Bisconte, poi chiuderà in vista dei lavori di restyling della struttura, in programma da mercoledì.