Il Camaro in attesa del derby fa cinquina al Messana in amichevole

Lavora senza sosta il Camaro, che da martedì è tornato in campo per preparare la sfida di domenica prossima contro il Città di Messina, valida per la terzultima giornata del campionato di Eccellenza. Gli uomi di mister Ferrara nel pomeriggio di ieri, nel corso di una amichevole, grazie a Buda, Mondello, Rossano, Assenzio e Gazzè, hanno rifilato una cinquina al Messana.

Gruppo non al completo per il tecnico neroverde: sessione defaticante per una parte degli juniores impegnati nella finale provinciale vinta contro la Messana ad eccezione del portiere Sanneh, del centrocampista Spoto (ieri squalificato) e dell'attaccante Rossano. Lavoro differenziato per il difensore Daniele Morabito, tornato in gruppo da pochi giorni dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fermo nei mesi scorsi.

Out il centrale difensivo Francesco Sciotto, febbricitante, e l'esterno offensivo Samuel Portovenero, alle prese con un nuovo infortunio muscolare e affidato alle cure del centro medico polifunzionale "New Delta". Questo pomeriggio nuova seduta di allenamento prima della rifinitura in domani presso centro sportivo "Camarello.

Intanto, in favore dei supporters neroverdi, prosegue la prevendita dei tagliandi in vista del derby contro il Città di Messina, in programma domenica al "Marullo" alle ore 16.00. I tagliandi, così come specificato dal vertice soscietario, è possibile acquistarli sia al campo sportivo in orario pomeridiano sia presso la tabaccheria Lauro di via Salandra n. 50, angolo tra via Catania e il campo d'atletica Ex Gil.