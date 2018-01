Il Camaro cerca contro l'Atletico Catania l'aggancio alla zona playoff

Impegno interno per il Camaro, che domani tornerà al "Marullo" per affrontare l'Atletico Catania, compagine reduce da sei sconfitte consecutive seguite alle difficoltà societarie con cui il club etneo ha dovuto fare i conti negli ultimi tempi.

Il tecnico Ferrara, per il primo di due match interni consecutivi previsti dal calendario, dovrà rinunciare a due pedine importanti, i difensori Cappello e Pettinato, entrambi fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Il capitano neroverde e il centrale difensivo si aggiungono agli indisponibili Daniele Morabito e Giuseppe Buda, entrambi assenti per i rispettivi problemi fisici.

Per il Camaro appuntamento con la vittoria da non fallire per provare ad accorciare le distanze dalla zona playoff, adesso distante 4 lunghezze. Nel match d'andata fu la squadra catanese a imporsi 1-0 al campo sportivo "Zia Lisa".

A dirigere il match sarà Lorenzo Fragalà della sezione di Acireale, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Agolino e Giuseppe Saracino, entrambi della sezione di Ragusa. Il match, con inizio alle ore 15.00, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali youtube e facebook dell'Usd Camaro 1969.

Di seguito l'elenco dei diciotto calciatori convocati per la gara di domani al "Marullo" contro l'Atletico Catania: Portieri: Ivan Mannino, Lamin Sanneh; difensori: Fabio Campo, Alberto Mondello, Francesco Munafò, Daniele Pantano, Francesco Sciotto; centrocampisti: Daniele Ancione, Roberto Assenzio, Angelo Falcone, Gianluca Gazzè, Emanuele Muscarà, Francesco Spoto; attaccanti: Alessandro Bonamonte, Daniele D'Amico, Marco Paludetti, Samuel Portovenero, Alessio Rossano.