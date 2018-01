Il Camaro contro il Pistunina raccoglie un pari

In campionato di Eccellenza frenata per il Camaro che raccoglie un pari contro il Pistunina che lo fa scivolare a quattro punti di distanza dalla zona playoff. Domenica prossima match interno contro l'Altletico Catania.

Gara inizialmente disturbata dalla pioggia, oltre che dal forte vento, e Pistunina avanti per primo con il destro di Marziale da posizione defilata controllato agevolmente da Mannino. Al primo affondo, invece, il Camaro passa: Mondello vede Ancione in area e lo serve, preciso diagonale del numero 10 e palla in rete per il vantaggio ospite. Il Pistunina prova a reagire ma fatica ad avvicinarsi pericolosamente alla porta avversaria; il Camaro, dal canto suo, si limita a controllare e non esibisce la brillantezza messa in mostra in altre occasioni. La gara scivola via così fino al 26', quando Paludetti su punizione dai 20 metri manda alto. Lo stesso Paludetti al 34' apre bene per Mondello, cross di prima per Cappello che si inserisce bene da destra ma in spaccata non trova la deviazione vincente sotto porta. Al 39' l'occasione migliore per il Pistunina con la punizione di Grazioso che "accarezza" il palo alla destra di Mannino su punizione dal limite dell'area. L'ultimo tentativo del primo tempo è dell'ex Ardiri, il cui tiro di sinistro viene però bloccato con sicurezza da Mannino. Si va al riposo sullo 0-1.



Nella ripresa il Pistunina rientra in campo con un atteggiamento più combattivo e, dopo un destro di Assenzio parato senza affanni da Vitale, sono proprio i padroni di casa a sfiorare il gol con Grazioso che approfitta di un errato disimpegno di Munafò e calcia in diagonale di sinistro mandando la sfera ad infrangersi sul palo. Il pari è rinviato di pochi minuti: al 9', su un angolo battuto da Ardiri da destra (nonostante la sfera fosse uscita dalla parte opposta), è l'Ancione del Pistunina, Riccardo, a replicare al cugino Daniele e firmare di testa l'1-1. La risposta del Camaro è tanto immediata quanto sfortunata: palla rimessa in gioco, accelerazione di Portovenero che serve Assenzio, tocco preciso e sfera che sbatte sul palo, arriva Rossano che calcia di potenza a botta sicura ma colpisce in pieno il portiere Vitale. All'11' ci prova Mondello su azione d'angolo ma il suo sinistro termina alto. Al 24' è però il Pistunina a fare di nuovo centro e a completare la rimonta al termine di un'azione contestatissima: Ancione infatti sembra ricevere in netta posizione di off-side quando colpisce di tacco sotto porta trovando la deviazione sul palo di Mannino, l'azione prosegue ed è bravo Marziale a servire subito Di Maggio che calcia di potenza e batte Mannino. I neroverdi protestano con l'assistente ma è tutto inutile. Ferrara inserisce a qusto punto Bonamonte per Rossano, mandando contestualmente in porta il classe '99 Sanneh per Mannino, e al 31' il Camaro riequilibra il punteggio: su azione di corner Ancione pesca Assenzio, che salta più in alto di tutti e manda la sfera a sbattere prima sulla parte interna del palo e poi sul corpo di Vitale prima di terminare in rete. Il Pistunina prova a regiare subito con il tiro di Di Maggio respinto da Sanneh. Tra gli ospiti entra anche Gazzè al 35' al posto di Mondello. Il Camaro a questo punto spinge affidandosi più ai nervi che alle geometrie e al 39' sono ancora vibranti le proteste neroverdi: cross da destra di Cappello, Paludetti a centro area prende il tempo a Chiglien che sembra spingere l'avversario ma anche toccare il pallone con una mano, l'arbitro non interviene. Al 42' Ancione su punizione serve Gazzè, che trova il fondo e va al cross, a centro area riceve Pettinato ma il suo tiro è ribattuto. In pieno recupero, al 49', padroni di casa in dieci per l'espulsione (probabilmente eccessiva) di Colucci, uno degli ex dell'incontro, reo di un duro fallo su Gazzè.



Dopo sei minuti di recupero, l'incontro termina con il punteggio di 2-2. Il Camaro recrimina e deve accontentarsi di un punto che lo proietta a quota 31 punti in graduatoria. Domenica prossima si torna al "Marullo" per ospitare l'Atletico Catania.