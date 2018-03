Per il Camaro ecco la prima sfida playoff. Domani match contro Giarre

Il Camaro riparte dai sei successi conquistati nelle ultime sei gare, un buon biglietto da visita per presentarsi al meglio ad uno degli incontri più delicati dell'intera stagione, quella in programma domani sul campo del Giarre.

Il tecnico Ferrara per l'occasione recupera tre elementi importanti del proprio scacchiere: il centrocampista Francesco Spoto, reduce dall'infortunio alla spalla accusato un mese fa, il trequartista Alessandro Bonamonte, che ha scontato un turno di squalifica, e l'esterno offensivo Alessio Rossano, tornato in campo dopo il problema al menisco che lo ha fermato nelle ultime settimane. Ancora out, invece, il difensore Daniele Morabito, il centrocampista Emanuele Muscarà e l'attaccante Samuel Portovenero.

Domani al "Regionale" di Giarre dirigerà il match Akash Josè Maria Nuckchedy della sezione di Caltanissetta, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Gennuso e Michele Ciavarella, anch'essi della sezione di Caltanissetta

Calcio d'inizio alle ore 15.00; il match sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali youtube e facebook dell'Usd Camaro 1969.

Di seguito l'elenco dei convocati in casa neroverde: Portieri: Ivan Mannino, Lamin Sanneh; difensori: Fabio Campo, Alberto Cappello, Alberto Mondello, Daniele Pantano, Davide Pettinato, Francesco Sciotto; centrocampisti: Daniele Ancione, Roberto Assenzio, Angelo Falcone, Gianluca Gazzè, Francesco Munafò, Francesco Spoto; attaccanti: Alessandro Bonamonte, Giuseppe Buda, Daniele D'Amico, Marco Paludetti, Alessio Rossano.