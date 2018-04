Il Città di Messina ritrova la D grazie al pareggio contro il Camaro

Una fase difensiva molto solida e un sqadra in grado di vincere sui campi più caldi della categoria. Sono questi gli ingredienti che hanno permesso al Città di Messina di ritrovare la serie D. Ai ragazzi di mister Furnari bastava un punto per ottenere la matematica promozione ed il punto è arrivato, al "Marullo" in occasione del derby contro il Camaro, compagine quest'ultima ancora in lotta per i playoff.

Di fronte a circa 700 spettatori, al Città di Messina l'impresa è riuscita grazie a Cardia che direttamente su calcio di punizione dal limite, è riuscito a piazzare la sfera all’incrocio dei pali rendendo vano l’intervento di Mannino, rispondendo di fatto al gol dei neroverdi arrivato in apertura di ripresa per opera di Rossano, abile a fulminare Paterniti e regalare ai suoi la gioia incontenibile del momentaneo vantaggio.

Al Camaro, reduce dalla sconfitta di Paternò, non riesce dunque nell'impresa di battere il Città di Messina, complice anche una difesa giallorossa che, per tutto l'arco della stagione, ha sbagliato pochissimo concedendo poichissimo agli avversari. I neroverdi tuttavia, allungano di un punto il vantaggio sul sesto posto in classifica, ultimo utile per accedere ai playoff adesso davvero alla portata.