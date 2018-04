Il Camaro a Rosolini si gioca i playoff

Ultimo impegno esterno per i neroverdi del Camaro che, in casa del Rosolini, si giocano l'accesso dei playoff. Penultimo atto di campionato per i ragazzi di mister Ferrara che dovrà fare a meno di diversi elementi del calibro di Pettinato e Assenzio entrambi fermati per un turno dal giudice sportivo e Portovenero e D'Amico fermi per infortunio.

Diciotto i calciatori convocati al termine della rifinitura sostenuta presso il centro sportivo "Camarello". All'andata affermazione del Camaro per 2-1 con le reti di Rossano e Assenzio, Rosolini in gol con Implatini nel finale di gara. Arbtri dell'incontro sono Gianluca Li Vigni della sezione di Palermo, Francesco Conti e Alessandro Pirrera, entrambi della sezione di Enna.

Il match, il cui inizio è previsto alle ore 16.00, sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali Youtube e Facebook dell'Usd Camaro 1969.

Di seguito l'elenco dei diciotto calciatori del Camaro convocati per la gara di oggi pomeriggio: Portieri: Ivan Mannino, Lamin Sanneh; difensori: Fabio Campo, Alberto Cappello, Ivan Cordima, Alberto Mondello, Daniele Morabito, Daniele Pantano, Francesco Sciotto; centrocampisti: Daniele Ancione, Angelo Falcone, Gianluca Gazzè, Francesco Munafò, Emanuele Muscarà, Francesco Spoto; attaccanti: Giuseppe Buda, Marco Paludetti, Alessio Rossano.