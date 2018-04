Per il Camaro è tempo di derby contro il Città di Messina

Dopo due settimane di sosta riprende il campionato di Eccellenza e in casa Camaro è tuytto pronto per ospitare il Città di Messina, compagine capolista e a un solo punto dalla conquista matematica della promozione in serie D. Per mister Ferrara nessun problema di formazione eccezione fatta per Portovenero, vittima di un nuovo infortunio muscolare e affidato alle cure del centro medico polifunzionale "New Delta"

Al termine della consueta rifinitura tenutasi nel pomeriggio di ieri, sostenuta al centro sportivo "Camarello", il tecnico neroverde ha diramato l'elenco dei ventuno calciatori convocati, in cui figurano anche i difensori Daniele Morabito, reduce da un lungo stop, e Ivan Cordima, tesserato durante la scorsa settimana. I neroverdi avranno di fronte la miglior difesa del torneo, con soli 7 gol subiti in 27 gare disputate, e proveranno a riscattare il ko subito all'andata al "Garden Sport", quando fu La Corte in pieno recupero a segnare il gol dell'1-0 in favore dei padroni di casa.

Sarà un pomeriggio di festa visto che il Camaro al "Marullo" ritrova il suo pubblico e a riguardo continua la prevendita dei biglietti. E' infatto ancora possibile acquistare i tagliandi al prezzo di € 5 sia in prevendita presso la tabaccheria Lauro di via Salandra n. 50, angolo tra via Catania e il campo d'atletica Ex Gil e alla biglietteria dello stesso impianto di Bisconte.



Di seguito l'elenco dei ventuno calciatori del Camaro convocati per la gara di contro il Città di Messina: Portieri: Ivan Mannino, Lamin Sanneh; difensori: Fabio Campo, Alberto Cappello, Ivan Cordima, Alberto Mondello, Daniele Morabito, Daniele Pantano, Davide Pettinato, Francesco Sciotto; centrocampisti: Daniele Ancione, Roberto Assenzio, Angelo Falcone, Gianluca Gazzè, Francesco Munafò, Emanuele Muscarà, Francesco Spoto; attaccanti: Giuseppe Buda, Daniele D'Amico, Marco Paludetti, Alessio Rossano.