Per il Camaro è tempo di playoff contro il Sant'Agata

C'è voglia di sorprendere in casa del Camaro. I neroverdi nella giornata di domani affronteranno il Sant'Agata, gara valida per l'andata dei playoff. Neroverdi che partono sfavoriti ma chiamati all'impresa ma ben consapevoli dei propri mezzi, carichi e motivati al punto giusto.

Il Città di Sant'Agata, formazione che ha chiuso al secondo posto la stagione regolare e che, oltre ad una struttura di squadra di grande spessore, domani potrà contare anche sul fattore campo e sul pareggio dopo gli eventuali tempi supplementari. La squadra di Ferrara, ex dell'incontro, ha concluso oggi pomeriggio la preparazione al centro sportivo "Camarello" con la consueta seduta di rifinitura

Al "Vasi" di Gliaca di Piraino, domani, andrà di scena il quinto incrocio stagionale dal bilancio in parità: in campionato il Camaro cadde al "Micale" di Capo d'Orlando 1-0 all'andata per poi imporsi al "Marullo" 2-0; in Coppa Italia doppio 1-1 che portò le squadre ai rigori, grazie ai quali fu il Città di Sant'Agata a superare il turno.

A dirigere il match di domani pomeriggio, con inizio alle ore 16.00, sarà Akash Josè Maria Nuckchedy della sezione di Caltanissetta, coadiuvato dagli assistenti Domenico Giuseppe La Monica e Marta Di Franco, entrambi della sezione di Palermo.