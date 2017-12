Il Camaro torna in campo per prepararsi ai prossimi impegni di campionato

Per i calciatori del Camaro, finite le festività natalizie, è ora di tornare sul campo. I neroverdi di mister Ferrara infatti, dopo tre giorni di riposo, tornano a faticare al "Marullo" Tre le amichevoli in programma prima dell'impegno in campionato.

Le prime due amichevoli sono previste oggi e sabato. La prima la disputeranno in famiglia mentre la seconda la si terrà contro la Messana. I giorni di riposo previsti per i neroverdi sono quelli del 31 e dell'1.

Martedì 2 gennaio gli uomini di mister Ferrara torneranno sul campo a far sul serio. Giovedì, dopo due giorni, ecco l 'amichevole a Torregrotta contro la formazione locale, che prende parte al torneo di Promozione.

Il match più importante per gli uomini di mister Ferrara è quello del 7 gennaio. In quella data infatti ripartirà il campionato e per l'occasione, i neroverdi, saranno impegnati in trasferta contro lo Scordia. All'andata finì 1-1.