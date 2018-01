Il Camaro con un tris supera il Biancavilla

I Neroverdi del Camaro in giornata di grazia al "Marullo" contro una delle big del girone. Grazie a Paludetti, Mondello e Portovenero, i ragazzi di mister Ferrara hanno superato con un tris il Biancavilla, compagine big del girone.

Gara vibrante fin dall'avvio con i neroverdi subito intraprendenti e già in vantaggio al 19esimo minuto, quando Assenzio si incunea in area e da destra mette in mezzo per l'accorrente Mondello che di prima deposita in rete.

Il raddoppio della formazione neroverde arriva nella ripresa: al 7' Paludetti riceve in area da Rossano, difende palla tra i difensori avversari e di destro trova il palo lontano e il primo gol stagionale in campionato. Il Biancavilla potrebbe rientrare in partita al 13', quando l'arbitro assegna agli ospiti un calcio di rigore che Savanarola però calcia sul palo. A chiudere definitivamente i giochi al 22' è Samuel Portovenero: il fantasista del Camaro viene servito da Rossano, supera un avversario con uno splendido pallonetto ed è freddo quando si ritrova davanti al portiere e lo batte realizzando il gol del 3-0.

Grazie a questa importante vittoria, il Camaro sale a quota 30 punti in classifica a soli due punti di distanza dalla zona playoff. Tra sette giorni si torna nuovamente in campo con il Pistunina come avversario.