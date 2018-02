Continua il tour de force del Camaro che oggi ospita il Real Aci

Terza partita in una settimana per gli uomini neroverdi di mister Ferrara. Il Camaro torna oggi in campo, tra le mura amiche del "Marullo" per affrontare il Real Aci. La compagine peloritana è a caccia del suo quarto successo consecutivo.

Il tecnico del Camaro per l'occasione potrà contare sul rientro del centrocampista Angelo Falcone, tenuto a riposo a Ragusa e costretto a giocare con una mascherina protettiva dopo la frattura composta del setto nasale riportata a seguito del violento ricevuto contro il Sant'Agata.

Ancora assenti, invece, il difensore Daniele Morabito, il centrocampista Francesco Spoto e gli attaccanti Samuel Portovenero e Alessio Rossano, tutti alle prese con i rispettivi infortuni e sottoposti in settimana alle cure di specialisti.

Nel match d'andata al "Comunale" di Acireale i neroverdi si imposero 2-0 grazie ai gol di Assenzio e Bonamonte. E' il sesto incrocio recente tra le due formazioni: 1-1 nel match d'andata della passata stagione, con il Camaro a conquistare, invece, il salto in Eccellenza proprio nella gara di ritorno sul campo del Real Aci, battuto 2-1; doppio successo in Coppa Italia per la squadra del tecnico Ciccio Romeo nell'annata 2015/2016, con gli acesi superati 3-0 al "Marullo" e 2-1 al "Comunale".

La direzione del match di questo pomeriggio è stata affidata al signor Luca Naselli della sezione di Catania, coadiuvato dagli assistenti Massimo Falzone della sezione di Acireale e Michele Raspanti della sezione di Catania.

Calcio d'inizio al "Marullo" alle ore 15.00. Per appassionati e tifosi, la gara sarà trasmessa in streaming sui canali ufficiali youtube e facebook dell'Usd Camaro 1969.

Di seguito l'elenco dei diciannove calciatori convocati damister Ferrara: Portieri: Ivan Mannino, Lamin Sanneh; difensori: Fabio Campo, Alberto Cappello, Alberto Mondello, Daniele Pantano, Davide Pettinato, Francesco Sciotto; centrocampisti: Daniele Ancione, Roberto Assenzio, Angelo Falcone, Gianluca Gazzè, Francesco Munafò, Emanuele Muscarà; attaccanti: Alessandro Bonamonte, Giuseppe Buda, Antonino Costa, Daniele D'Amico, Marco Paludetti.