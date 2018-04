Il Pistunina batte il Rosolini e si avvicina alla salvezza

Importante passo verso la salvezza quello compiuto dal Pistunina che, al "Garden Sport" batte di misura il Rosolini. Succede tutto nella seconda frazione di gara. Per i locali reti di Ardiri e Ancione mentre, sul finale, il rosolini va in gol con Errante.

Primi trenta minuti avari di emozioni con le due squadre che pensano molto a controllarsi. Il rpim susulto arriva dopo 32 minuti quando Rizza (Rosolini) salta due avvrsari e cicca il pallone con un sinistro davvero innocuo. Passano tre inuti e anche il Pistunina va vicino al vantaggio con Marziale il cui tiro termina alto. Due minuti prima dell'intervallo D'Arrigo si faammonire per un fallo commesso nella zona centrale del campo.

L'intervallo si apre con una serie di cambi e al terzo minuto è vantaggio peloritano: corner da sinistra di Marziale e Ardiri è bravo a concludere di controbalzo. Il Pistunina vuol chiudere la pratica Rosolini subito e 24 minuti dopo ecco il raddoppio: Keita mette Ancione a tu per tu con Fornoni che ne respinge la battuta ma nulla può sul successivo "tap-in" dello stesso "bomber". Non succede altro nel finale, a parte alcuni cambi, un rigore non concesso agli ospiti per un evidente spinta di Caldore su Implatini (ciò malgrado non si è registrata nessuna protesta) e soprattutto la rete della bandiera ospite siglata al 41' dallo stesso veterano aretuseo il quale, su imbucata di Errante, trafigge in uscita Vitale.

Domenica il Pistunina è atteso dalla trasferta di Avola. I peloritani si troveranno ad affrontare una compagine in piena lotta playout e a quota 16 punti contro i 28 dei ragazzi di mister Raciti.