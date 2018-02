Il Pistunina è in cerca di punti. Domani sfida con il Ragusa

Quella di domani per il Pistunina sarà una sfida da vincere. Al "Garden Sport" arriva il Città di Ragusa. Entrambe le squadre sono in cerca di punti pesanti al fine di restare sopra la zona playout.

Gli unici indisponibili in casa rossonera peloritana sono i difensori Chiglien (stiramento, assente per la seconda settimana di fila) e D’Angelo (squalificato, all’andata in terra iblea finì in ospedale per la frattura della clavicola).

Tuttavia mister Raciti può sorridere in quanto domani riavrà a sua disposizione il fantasista Grazioso, tenuto a riposo prudenzialmente a Capo d’Orlando per noie muscolari, e il giovane esterno Ruben Colucci, al rientro di squalifica e che potrebbe anche partire dal primo minuto.

Tra i 21 convocati Raciti concede la prima apparizione all’attaccante Francesco Lazzari, un classe ’98 proveniente dalla squadra Juniores allenata da Carmelo Billè.

Ecco l’elenco dei calciatori del Pistunina selezionati: Portieri: Vitale, Stracuzzi; difensori: Caldore, Colucci, Napoli, Keita, Sergi; centrocampisti: Ardiri, Simone D’Arrigo, Di Maggio, Marziale, Grazioso, Visconti, Bellamacina, Luigi Lo Giudice, Raciti; attaccanti: Minissale, Ancione, Ghartey, Miuccio, Lazzari.